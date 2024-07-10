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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٢٧ م

بعد 12 عاماً.. تم هبوط أول طائرة سورية في مطار الرياض

بعد 12 عاماً.. تم هبوط أول طائرة سورية في مطار الرياض

وصلت إلى مطار الملك خالد في الرياض صباح اليوم الرحلة الأولى للخطوط الجوية السورية إيذاناً بعودة الطيران المنتظم من مطار دمشق الدولي إلى السعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بهذه المناسبة أقامت شركة مطارات الرياض احتفالاً في مطار الملك خالد بحضور أيمن سوسان سفير الجمهورية العربية السورية لدى السعودية وعدد من المسؤولين السعوديين في مجال النقل الجوي .

و أكد سوسان أن هذا الحدث يمثل خبراً ساراً للسوريين والسعوديين على حد سواء لأنه يسهل التواصل بين البلدين ويجنب المواطنين معاناة السفر غير المباشر.

وأشار سوسان إلى أن عودة الطيران المنتظم بين سورية والسعودية هي خطوة إضافية في مسيرة التطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين، وذلك بحسب وكالة أنباء سانا.

/انتهى/

رمز الخبر 1946382

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