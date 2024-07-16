المقاومة تفجّر دبابات الاحتلال في تل الهوا وتستهدف تمركزاً لجنوده وآلياته في "نتساريم"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في التفاصيل التي نقلها المجاهدون بعد عودتهم من خطوط القتال، الإثنين، فكان حول الدبابتين وعدد من الجنود الإسرائيليين، الذين وقعوا بين قتيل ومصاب بعد الاستهداف.

وبدورها، استهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمركزاً لجنود الاحتلال وآلياته على خط الإمداد في محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، وذلك بقذائف "الهاون".

وتُضاف هاتان العمليتان إلى أخرى نفّذتها المقاومة في قطاع غزة ضدّ القوات الإسرائيلية ضمن التصدي المتواصل لـ"جيش" الاحتلال في ملحمة "طوفان الأقصى".

أما جنوبي القطاع، فشهد مخيم يبنا في رفح اشتباكاتٍ محتدمةً ومعارك ضارية، وصلت أصواتها إلى مدينة خان يونس.

وتحدّثت مواقع إخبارية فلسطينية، الإثنين، عن إطلاق رشقاتٍ صاروخية من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، بينما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ صفارات الإنذار دوّت في موقع "كرم أبو سالم".

/انتهى/