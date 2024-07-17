أردوغان: موقف تركيا تجاه إسرائيل لن يتغير

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أوضح أردوغان خلال كلمة ألقاها عقب اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة: "رغم أن الذين يتغذون على الدماء والدموع والاحتلال مستاؤون من موقفنا، إلا أننا نقف بقوة إلى جانب فلسطين وسنصمد".

وأكد الرئيس التركي ضرورة وقف هجمات النظام الصهيوني على المنطقة وعلى سلام وأمن الإنسانية وأن أنقرة استخدمت كل الوسائل الممكنة للضغط على حكومة تل أبيب لقبول وقف إطلاق النار.

وبحسب هذا التقرير، قال أردوغان إن إجراءات مثل تعليق المعاملات التجارية بين تركيا والكيان الصهيوني والمشاركة في قضية الإبادة الجماعية ضد النظام الصهيوني في محكمة العدل الدولية هي جزء من هذه الجهود.

وأشار إلى أن تركيا استخدمت أيضًا أدواتها داخل الناتو لهذا الغرض، وتابع: "إلى أن يتحقق السلام المستقر في فلسطين، لن ندعم خطط التعاون مع إسرائيل داخل الناتو".

كما نقل أناتولي عن الرئيس التركي قوله: "على الرغم من كل القسوة والوحشية والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني خلال الـ 285 يومًا الماضية منذ 7 أكتوبر، إلا أنها لم تتمكن بعد من كسر مقاومتهم".

وقال أردوغان: "إن إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين يواصلون الدفاع ببطولة عن أرضهم بشرف عظيم، وهم مثال للشجاعة لجميع المسلمين والإنسانية".

/انتهى/