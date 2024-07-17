لاعب المنتخب العراقي "مهند علي" ينضم إلى نادي "تراكتورسازي" الايراني رسميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد التفاوض مع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لنادي تراكتورسازي، سعيد مظفري زاده، انضم مهاجم المنتخب العراقي، مهند علي البالغ من العمر 24 عاماً، إلى هذا النادي الايراني بتوقيع عقد رسمي.

وسبق لمهند علي ارتداء قمصان فريقي الشرطة والكهرباء في الدوري العراقي، والدحيل والسيلية في الدوري القطري، وبورتيمونينسي في الدوري البرتغالي، وآريس سالونيكي في الدوري اليوناني.

كظاهرة من ظواهر كرة القدم العراقية، سرعان ما أصبح مهند علي لاعبا محترفا(لجيونر) وتمكن من اللعب في دوري البرتغال وقطر واليونان، ولقد عاد الآن مرة أخرى إلى ذروة لعبه، حيث سجل الموسم الماضي 16 هدفًا في الدوري العراقي الممتاز وكان جزءًا منتظمًا من معسكرات منتخب بلاده.

وشارك مهند علي "ميمي" في كأس أمم آسيا وتصفيات كأس العالم، وهذه المرة اختار كرة القدم الإيرانية ونادي تراكتورسازي لمواصلة مشواره الاحترافية.

وقد سجل هذا المهاجم 20 هدفا في 48 مباراة وطنية.

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