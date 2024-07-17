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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٧ م

تعليقا على مجزرتها الاخيرة ضد مدرسة بغزة؛

قاليباف: "إسرائيل" ستعاقب على أفعالها والفلسطينيون سيستعيدون أرضهم

قاليباف: "إسرائيل" ستعاقب على أفعالها والفلسطينيون سيستعيدون أرضهم

تعليقا على قصف الكيان الصهيوني لمدرسة في مخيم النصيرات بغزة، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني، محمدباقر قاليباف ان "إسرائيل" ستعاقب على أفعالها والفلسطينيون سيستعيدون أرضهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمدباقر قاليباف، تعليقا على قيام الكيان الصهيوني بقصف مدرسة في مخيم النصيرات بغزة، عبر حسابه على موقع "إكس": "قصف المدارس والمنازل دليل على انه لانهاية لوحشية الصهاينة وداعميهم الأمريكان".
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وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "هذه الأيام تمر، وإسرائيل ستعاقب على أفعالها، وسوف يستعيد الفلسطينيون أرضهم، وسوف يبقى العار على الحكومات التي دعمت هذه الجرائم".

هذا وارتكب الجيش الإسرائيلي يوم الأحد الماضي مجزرة جديدة بحق النازحين في مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث أسفرت المجزرة عن استشهاد 17 فلسطينيا.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن القصف أسفر كذلك عن إصابة 80 شخصا، ونقلت قناة الأقصى عن مدير مستشفى العودة أن أكثر من 70% من المصابين من النساء والأطفال.

/انتهى/

رمز الخبر 1946595

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