قاليباف: مواجهة العقوبات الأمريكية هو القضية الأكثر أهمية في البريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني لدي وصوله الى طهران عائدا من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية التي اقيمت فيه اخيرا قمة رؤساء البرلمانات لدول اعضاء البريكس: "كانت أهم مناقشاتنا في مجموعة البريكس هي كيفية المواجهة مع العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب".

كما اعتبر قاليباف القضية الأكثر أهمية في المفاوضات التي اجراها مع الرئيس الروسي ولاديمير بوتين هي الممر الشمالي الجنوبي وخط نقل الطاقة.

وشدد: "كانت المشاركة في اجتماع مجموعة البريكس من أكثر الرحلات البرلمانية فعالية ونجاحاً".

وتابع رئيس البرلمان الايراني: "انها بدأت عمليات التبادل من خلال BrixP، وهو نظام موازٍ لنظام Swift".

واوضح قاليباف: "تتم المعاملات الثنائية للدول الأعضاء في مجموعة البريكس بعملات غير الدولار".

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