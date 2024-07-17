إعادة انتخاب آية الله جنتي أميناً لمجلس صيانة الدستور لسنة اخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن هادي طحان نظيف، عن إجراء انتخابات هيئة الرئاسة لمجلس صيانة الدستور في الاجتماع الأخير لهذا المجلس.

وأوضح: "أن هذه الانتخابات تجرى وفق اللائحة الداخلية لمجلس صيانة الدستور كل عام وفي ذكرى تأسيس مجلس صيانة الدستور والتي تصادف 17 يوليو".

وتابع: "بناءً على أصوات أعضاء مجلس صيانة الدستور، تم انتخاب آية الله أحمد جنتي أميناً للمجلس، وسيامك رهبيك نائباً للأمين، وانا متحدثا للمجلس".

وكان أعضاء هيئة الرئاسة لمجلس صيانة الدستور في العام الماضي هم آية الله جنتي وسيامك رهبيك وهادي طحان نظيف.

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