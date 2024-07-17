الخارجية الايرانية: مدعيّ حقوق الانسان شركاء في جرائم الاحتلال الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا ناصر الكناني، على حسابه الخاص على منصة إكس: "ارتكب الكيان الصهيوني جريمة بشعة أخرى باستهدافه ساحة مدرسة القاهرة بغزة، وسفك دماء عددا كبيرا من المواطنين الأبرياء بطريقة بشعة".

وأضاف: إن صمت وتقاعس الحكومات والجمعيات الدولية أمام كل وحشية وجرائم الصهاينة ضد الإنسانية هو في الواقع ترك أيدي الجلادين مصاصي الدماء حرة لمواصلة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وأكد كنعاني: أن مدعيّ حقوق الإنسان ومصدري الأسلحة لهذا الكيان هم شركاء وشركاء كاملون للمجرمين الصهاينة في الابادة الجماعية للفلسطينيين.