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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:١٥ م

في ادانة لمجزرة مدرسة القاهرة بغزة؛

الخارجية الايرانية: مدعيّ حقوق الانسان شركاء في جرائم الاحتلال الصهيوني

الخارجية الايرانية: مدعيّ حقوق الانسان شركاء في جرائم الاحتلال الصهيوني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن "المدعيين الكاذبين لحقوق الإنسان ومصدري الأسلحة لهذا الكيان هم شركاء كاملون للمجرمين الصهاينة في الابادة الجماعية للفلسطينيين".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا ناصر الكناني، على حسابه الخاص على منصة إكس: "ارتكب الكيان الصهيوني جريمة بشعة أخرى باستهدافه ساحة مدرسة القاهرة بغزة، وسفك دماء عددا كبيرا من المواطنين الأبرياء بطريقة بشعة".

وأضاف: إن صمت وتقاعس الحكومات والجمعيات الدولية أمام كل وحشية وجرائم الصهاينة ضد الإنسانية هو في الواقع ترك أيدي الجلادين مصاصي الدماء حرة لمواصلة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وأكد كنعاني: أن مدعيّ حقوق الإنسان ومصدري الأسلحة لهذا الكيان هم شركاء وشركاء كاملون للمجرمين الصهاينة في الابادة الجماعية للفلسطينيين.

رمز الخبر 1946614

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