بزشكيان يشارك في مراسم العزاء في سوق طهران ويستمع لمشاكل أصحاب المتاجر

وأفادت وكالة معر للأنباء، ان الرئيس الايراني المنتخب، مسعود بزشكيان، شارك اليوم الخميس، في مراسم العزاء الذي يقيمه اصحاب المتاجر، في سوق طهران، في اليوم الثاني عشر من شهر محر، واستمع إلى مشاكلهم.

وقال الرئيس الايراني: جئت إلى هنا لخدمتكم، نهضت البلد مستمرة، وعجلة الانتاج تدير البلاد، ومن واجبنا نحن توفير الارضية اللزمة لتقومون بعملكم بشكل صحيح.

وأضاف: "إدارة البلاد تعتمد على ازدهار السوق والإنتاج، ونحن نعتبر مشكلة السوق هي مشكلة البلد وسنحاول حل هذه المشاكل". إذا قمتم بالعمل بشكل صحيح وكان السوق مزدهرًا وتم تأسيس البيع والشراء والإنتاج، فستدار البلاد بشكل جيد؛ لكن إذا كانت هناك مشكلة هنا (السوق)، فستواجه البلاد مشكلة.

واضاف الرئيس المنتخب: ونتيجة لذلك، فإن كل ما يمكننا القيام به لتسهيل عملكم حتى تتمكنوا من التعامل مع شؤونكم بسهولة أكبر، سنفعله إن شاء الله. ترى الحكومة الرابعة عشرة أن من واجبها وضع تسهيل الأمور على جدول أعمال تطوير الإنتاج. تحاول الحكومة الرابعة عشرة حل جميع المشاكل التي تواجه النقابات والمسوقين بمساعدتهم.