الرئيس المنتخب الايراني يستقبل اسرة الامام موسى الصدر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهدي فيروزان احد اعضا اسرة الامام موسى الصدر الذي حضر هذا اللقاء، انه "طرحت بعض المواضيع مع الرئيس المنتخب، بعد تقديم تهنئتنا بفوز الرئيس المنتخب في الانتخابات، حول الاستفادة من افكار الامام موسى الصدر في المجتمع والمنطقة".

وحول تصريحات سيد بزشكيان في لقائه اسرة الامام موسى الصدر، قال فيروزان : ان الرئيس المنتخب، لفت الى ان معرفته بالامام وافكاره تعود الى مرحلة ما قبل انتصار الثورة الاسلامية؛ مؤكدا على امكانية الاستفادة كثيرا من رؤى الامام موسى الصدر.

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