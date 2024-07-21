الرئيس الإيراني المنتخب: سنعمل جاهدين من أجل نجاح إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان بعد لقائه سماحة قائد الثورة اليوم: ان ثقة الشعب ودعمكم للحكومة الإيرانية هو أكبر رصيد لنا جميعا لتحقيق النجاحات المستقبلية، وسنعمل جاهدين من أجل نجاح إيران.

/انتهى/