الرئيس الإيراني المنتخب: سنعمل جاهدين من أجل نجاح إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان بعد لقائه سماحة قائد الثورة اليوم: ان ثقة الشعب ودعمكم للحكومة الإيرانية هو أكبر رصيد لنا جميعا لتحقيق النجاحات المستقبلية، وسنعمل جاهدين من أجل نجاح إيران.
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قال الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان بعد لقاء اليوم مع سماحة قائد الثورة الاسلامية، ان ثقة الشعب ودعمكم للحكومة الإيرانية هو أعظم رصيد لنا جميعا لتحقيق النجاحات المستقبلية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان بعد لقائه سماحة قائد الثورة اليوم: ان ثقة الشعب ودعمكم للحكومة الإيرانية هو أكبر رصيد لنا جميعا لتحقيق النجاحات المستقبلية، وسنعمل جاهدين من أجل نجاح إيران.
/انتهى/
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