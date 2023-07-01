آية الله رئيسي: ايران بدأت حركة جيدة نحو التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي إن تقييم جميع المؤشرات یدل على أن البلاد قد بدأت حركة جيدة زيادة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، مضيفا أن الصناع يرون أن نمو الإنتاج في الصناعة يجب أن يقترن بالعلم والمعرفة.

ووجه الرئيس الشكر والتقدير للصناع على نمو الإنتاج في العام الماضي و قال: إن أمر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي فيما يتعلق بنمو الإنتاج هو خطاب استراتيجي للاقتصاد المقاوم وأنا أقدر جميع المصنعين الذين يعملون على تحقيق هذا الأمر.

بذل اصحاب الصناعات جهدًا جيدًا في هذا المجال و بناءً على المؤشرات الموجودة حول نمو الاستثمار ونمو عدد آلات الإنتاج ونمو الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي في الدولة في 6 أشهر من عام 1400 و خلال عام1401 وما تلاه عام 1402 يوضح بان البلاد تسير بشكل جيد في اتجاه النمو الاقتصادي ونمو الإنتاج، وعلى وجه الخصوص ، يصاحب هذا النمو عمل قائم على المعرفة وعلوم وتكنولوجيا أساسية.

لفت الى أن نمو الإ ستثمار والإنتاج والتوظيف وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي و آلات الإنتاج منذ تولی حکومته زمام الأمور یؤشر علی أن البلاد قد بدأت حركة جيدة لزيادة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، مضيفا أن الصناع يرون أن نمو الإنتاج في الصناعة يجب أن يقترن بالعلم والمعرفة.

وأکد أن الأجانب لا يستطيعون حل مشاكل البلاد وقال: سنستخدم وسنستفید من الخبرات السابقة لكن إذا اعتمدنا على الأجانب في حل المشاکل، فعلينا انتظار ابتساماتهم وعبوسهم وردود أفعالهم.

وأضاف أنه يمكن لهذه الحكومة أن تستفيد من خبرة الآخرين، لكننا لا نسمح لهم باتخاذ قرارات نيابة عنا، قائلا: الإنتاج هو مصدر لقوة البلاد ولا ينبغي التقلیص من قوتها، کما أن الصاروخ یعد مصدرا لخلق القوة لإیران.

مضیفا أن منتجات الشركات القائمة على المعرفة ینتج القوة في البلاد.

وتابع أن رؤساء الدول والمسؤولين ومراكز صنع القرار في العالم یرون أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة حققت نمو الإنتاج في داخلها، مصرحا أن التحول في الصناعة ضرورة حتمية، داعیا إلی تعزيز نقاط القوة في البلاد وتقليل نقاط الضعف.

مضیفا أن هذا هو التحول الذي أكده قائد الثورة الإسلامیة ویهتم به ويتم تحقيقه من قبل المنتجين والصناع والتجار الإیرانیین.

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