الجزائر: "إسرائيل" دمرت معبر رفح بعد طلب محكمة العدل الدولية فتحه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استنكر ممثل الجزائر في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في فلسطين، ما وصفه بأنه "عجز من المجتمع الدولي عن وقف آلة الموت والدمار في غزة".

وقال قواوي إن "الاحتلال دمّر معبر رفح بالكامل، بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية بفتحه"، مشدّداً على أنّ الاحتلال استهدف شاحنات المساعدات، ومنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، من القيام بعملها.

وأوضح ممثل الجزائر أن مجرمي الحرب في الحكومة الإسرائيلية يستخدمون المساعدات الإنسانية "ورقة لانتهاك حقوق الفلسطينيين".

وأعرب عن أمله أن "تصبح الصور المفجعة التي نشهدها في الأراضي المحتلة، الفصل الأخير من معاناة الفلسطينيين، وأن تمهد الطريق لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".

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