بالصور...الرئيس الايراني المنتخب يلتقي بعائلة الشهيد سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذا اللقاء أشارت عائلة الشهيد سليماني إلى خدمات الشهيد وقالت: "الشهيد سليماني قضى حياته كلها خدمة لأبناء بلده ووطنه، حيث كان يقول دائما ان نفسي وروحي فدا للشعب الايراني لآلاف مرات"، وأضافت: "الشهيد سليماني كان في الوقت نفسه شخصية وطنية واسلامية، وماكان ينظر الى الاشخاص على اساس المعايير الحزبية او القومية اوغيرها".

كما اعتبرت عائلة الشهيد سليماني الاهتمام بحركة المقاومة ومواصلة طريق الشهيد سليماني أحد مطالب الشعب من الحكومة الجديدة وإن تحقيق الوحدة وإزالة الانقسامات كان أحد المحاور الأخرى التي طرحتها عائلة الشهيد سليماني في هذا اللقاء، وقالت: "ان هذه القضية كانت دائما من أعظم امنیات الشهيد سليماني".

وفي هذا اللقاء، اثنى الرئيس بزشكيان بمكانة الشهيد سليماني الرفيعة وقال: "إن طريق الشهيد الحاج قاسم سليماني كان طريق الوحدة والتعاطف، فهو لم يخاصم أحدا ولم يستبعد أحدا".

واعتبر الشهيد سليماني نموذجا لشخصية مناضلة ولشخصية لاتغريها المناصب، وأعرب عن أمله في أن يتمكن في الحكومة الجديدة من خدمة الشعب بأمانة.

تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية هذا اللقاء قدمت عائلة الشهيد اللواء سليماني صورة للشهيد الى الرئيس المنتخب.

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