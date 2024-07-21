ترامب: بايدن "غبي".. ولا يستطيع مواجهة زعماء مثل بوتين وشي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمرشح الحالي للرئاسة عن الحزب الجمهوري، خلال تجمّع انتخابي بولاية ميشيغان، بأن الرئيس جو بايدن، لا يستطيع مواجهة زعماء دول كبرى "أقوياء وأذكياء، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ".

وأضاف ترامب، بأن شي وبوتين، "يعملان من أجل بلادهما ويحبّانها، لذا يجب أن يكون لدينا رئيس قادر على حمايتنا" إلا أنّ معدل "ذكاء بايدن الغبي، يصل إلى 70 تقريباً".

كذلك، وصف بايدن الرئيس الصيني بـ"الرجل الذكي"، إذ "يحكُم أكثر من مليار شخص بقبضة حديدية، وهو يجعل رجالاً مثل بايدن يبدون كالأطفال"، معتبراً أن الانتخابات التي أوصلت بايدن للسلطة "كانت مزوّرة".

وشنّ المرشّح الجمهوري هجوماً على الحزب الديمقراطي متهماً إياه بالفساد، وأنهُ "عدو الديمقراطية". وأشار ترامب إلى أنّ الانتخابات المقبلة ستكون الأهم في تاريخ الولايات المتحدة "ولا يمكن أن نسمح بالتزوير فيها".

وفي السياق، قال ترامب إنّ هوية المُرشّح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي "غير واضحة حتى الآن".

وكان ترامب قد وعد الأميركيين سابقاً، في أوّل خطاب يُدلي به منذ نجاته من محاولة الاغتيال، وبعد قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له، "بأفضل 4 سنوات في تاريخ الولايات المتحدة"، إذا ما فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، قائلاً: "أنا أترشّح لأكون رئيساً لأميركا كلّها، وليس لنصف أميركا".

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