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٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٠٠ م

رئيس وزراء باكستان يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب

رئيس وزراء باكستان يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب

يزور رئيس الوزراء الباكستاني طهران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب يوم الثلاثاء 30 يوليو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت مصادر مطلعة في قصر رئيس الوزراء الباكستاني أن شهباز شريف سيزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيشارك في مراسم تنصيب الدكتور مسعود بزشكيان رئيسا منتخبا لهذا البلد. ومن المقرر أن تقام مراسم تنصيب رئيس الدولة المنتخب يوم الثلاثاء 30 يوليو.

وفي المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة التي أجريت في 5 يوليو، انتخب الشعب الدكتور بزشكيان رئيسًا تاسعًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأغلبية الأصوات. ووفقا للخطة، بعد مراسم التنفيذ، ستقام مراسم تنصيب الرئيس في30 يوليو.

/انتهى/

رمز الخبر 1946715

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