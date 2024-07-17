بزشكيان يؤكد على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع اوزبكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وصف الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، في إشارة إلى أولوية تطوير العلاقات مع دول آسيا الوسطى في السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية، تطوير العلاقات الودية مع أوزبكستان بالمهمة وقال: في ظل رئاسة الشهيد رئيسي، تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين إيران وأوزبكستان، و بالتأكيد سنقدم أقصى قدر من التعاون من أجل التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقيات في الحكومة الجديدة.

وأكد الرئيس المنتخب كذلك: إننا عازمون على مواصلة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين البلدين، كما أننا على استعداد تام لتسهيل التفاعلات التجارية بين أوزبكستان والدول الأخرى عبر الممر بين الشمال-جنوب.

وهنأ رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وأثناء تكريم ذكرى الرئيس الإيراني الراحل آية الله سيد إبراهيم رئيسي، أعرب عن أمله في مواصلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العصر الجديد.

وقال رئيس أوزبكستان: في السنوات الأخيرة، اتخذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأوزبكستان خطوات مهمة لتحسين مستوى العلاقات الثنائية ووضعتا أهدافا كبيرة ومهمة في هذا المجال، والتي نأمل تحقيقها خلال رئاستكم.

وأشار شوكت ميرضيايف إلى اهتمام أوزبكستان بتطوير التعاون مع إيران، خاصة في القطاع التجاري والاقتصادي، وأكد استعداد بلاده لعقد لجنة مشتركة مع إيران بهدف تسهيل أنشطة القطاع الخاص في البلدين.