الرئيس الايراني المنتخب يشكر قائد الثورة ويؤكد انه سيبذل قصارى جهده لنجاح ايران

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر الرئيس الايراني المنتخب، تدوينة عبر حسابه على منصة "اكس" أعرب فيها عن تقديره للدعم الذي ابداه قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي خلال خطابه اليوم لدى استقباله أعضاء مجلس الشورى الاسلامي، وخاطب سماحته قائلا: "ان ثقة الشعب ودعمكم للحكومة في ايران، يشكّل اكبر رصيد لنا جميعا في سياق تحقيق الانجازات المستقبلية".

واضاف بزشكيان : "انني اشكر سماحتكم من صميم القلب؛ فإن ثقة الشعب ودعمكم للحكومة في ايران، هو اكبر رصيد لنا جميعا في سياق تحقيق الانجازات المستقبلية، ونحن (بدورنا)، سنعمل جاهدين من أجل نجاح إيران".

وتابع الرئيس المنتخب تدوينته وكتب : "بصوت موحد".. من اجل ايران(شعاره الانتخاباتي).

وكان قائد الثورة الاسلامية، اكد في استقباله، اليوم الاحد، رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس وأعضاء مجلس الشورى الاسلامي الـ12، بان "فوز ونجاح الرئيس المنتخب في إدارة البلاد هو انتصار للجميع".

ورأى سماحته، بانه "ينبغي على الجميع مساعدة الرئيس المنتخب لأداء واجباته تجاه الوطن، لان نجاحه في اداء مهامه وادارة البلاد والتنمبة الاقتصادية والقضايا الدولية والثقافية، هو نجاح وانتصار للجميع".

كما نصح الامام الخامنئي "الجميع بالتكاتف والتآزر، وبأن يكون هناك موقف موحد للحكومة ومجلس الشورى الاسلامي اتجاه القضايا المهمة من اجل المحافظة على الاستقرار الوطني وترسيخ التلاحم بين الشعب وتفويت الفرص على الاعداء".

/انتهى/