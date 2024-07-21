منتخب الشباب الايراني للمصارعة الرومانية يفوز ببطولة آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حصل المصارع الإيراني "علي أحمدی وفا" على ذهبية وزن 55 كيلو غرام، و"عرفان جرکني" ذهبية وزن 63 كيلو غرام، و"علي رضا عبد ولي" ذهبية وزن 77 كيلو غرام، و"محمد هادي صیدي" ذهبية وزن 87 كيلو غرام و حمید رضا کشتکار ذهبية وزن 97 كيلو غرام و"أبوالفضل فتحي" ذهبية وزن 130 كيلو غرام.

كما فاز المصارع الايراني، أحمد رضا محسن نجاد، بالميدالية الفضية لوزن 67 كجم، بينما حصل مواطنه "أهورا بويري" في منافسات وزن 72 كجم، و"محمد أرجمند" في وزن 82 كجم على برونزيتين.

وفي ترتيب الفرق، انتزعت إيران البطولة برصيد 206 نقاط، لتحل كازاخستان بـ 185 نقطة ثانية، وقرغيزستان بـ 141 نقطة، في المركز الثالث ببطولة اسيا للمصارعة الرومانية.