ثلاث ذهبيات وفضية للمصارعين الايرانيين في بطولة آسيا للمصارعة الرومانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد فوز المصارع، بويا دادمرز، في المباراة النهائية لوزن 55 كجم والفوز بالميدالية الذهبية لهذا الوزن في البطولة الآسيوية، أقيمت المباراة النهائية الثانية بين المصارع الايراني، إيمان محمدي والمصارع الاوزبكي، شرموخامد شريبانوف.

وان إيمان محمدي، الذي كان قد تمكن من التغلب على شقيقه عارف محمدي للمشاركة في البطولة الآسيوية، بعد الاستراحة في الجولة الأولى من المنافسات، تجاوز حاجز المصارع الهندي نيراج والكوري جين سيوبسونغ وأصبح متأهلاً للنهائي.

انه بدأ المعركة النهائية ضد شاريبيانوف الأوزبكي بقوة، وفي الوقت الأول من المباراة حصل على نقطتين من خصمه، ثم أظهر تفوقه عليه بالحصول على 4 نقاط أخرى لينهي الوقت الأول بنتيجة 6-0 و في بداية الوقت الثاني حصل هذا المصارع على ثلاثة نقاط اضافية وبذلك تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية بنتيجة مثالية 9-0.

وكذلك فاز المصارع الايراني ناصر علي زاده بنهائي وزن 87 كجم على خصمه الكازاخستاني،نورسلطان تورسينوف بنتيجة 9-0 ن وأحرزت الذهبية الثالثة للفريق الايراني ضمن هذه المنافسات.

ويذكر ان المصارع الايراني، أمين كافياني نجاد، لن يحضر المباراة النهائي لوزن 77 كغ مع المصارع الاوزبكي أكزهول محمودوف بسبب الإصابة ويحصل لذلك على الميدالية الفضية، ولكن المصارع الإيراني، أمين ميرزراده سينافس مع خصمه في المباراة النهائية.

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