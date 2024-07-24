منتخب الشباب الايراني للمصارعة الحرة يفوز بلقب بطولة آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت منافسات بطولة آسيا للمصارعة الحرة للشباب خلال يومي 23 و24 يوليو في سيراشا بتايلاند في أوزان مختلفة.

وفي ختام المنافسات فازت ايران بلقب البطولة بحصوله على 5 ميداليات ذهبية، و2 فضية و2 برونزية وبرصيد بلغ 201 نقطة.

ومثل المنتخب الإيراني علي خرمدل في وزن 65 كجم، وعلي كرمبور. في وزن 70 كجم، وعلي رضائي في وزن 74 كجم، وأبو الفضل بابلو في وزن 97 كجم، وأمير رضا معصومي في وزن 125 كجم، الذين حصلوا على الميدالية الذهبية.

وكذلك مجيد باقري في وزن 79 كجم، أبو الفضل رحماني في وزن 89 كجم فازا بالميدالية الفضية وحصل علي مؤمني في وزن 57 كلغ وأمير رضا دليري في وزن 92 كجم على الميدالية البرونزية.

وفي تصنيف الفرق، فازت إيران بالبطولة برصيد 201 نقطة، وجاء فريقا كازاخستان بـ 150 وأوزبكستان بـ 136 نقطة في المركزين الثاني والثالث.

هذا وكان قد توج المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية ببطولة أسيا للشباب التي أقيمت في تايلاند، قبل يومين بعد تقلده 6 ميداليات ذهبية و واحدة فضية و ميداليتين برونزيتين.

وفي ترتيب الفرق، انتزعت إيران البطولة برصيد 206 نقاط، لتحل كازاخستان بـ 185 نقطة ثانية، وقرغيزستان بـ 141 نقطة، في المركز الثالث ببطولة اسيا للمصارعة الرومانية.

/انتهى/