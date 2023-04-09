فريق المصارعة الايراني يحصل على 4 ذهبيات في بطولة اسيا للمصارعة الرومانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المصارع الايراني "امين ميرزا زادة" الميدالية الذهبية في نهائي بطولة اسيا للمصارعة الرومانية، بعد ان اجتاز غريمه الصيني، ليضيف الذهبية الرابعة الى حصاد المنتخب الايراني من هذه البطولة.

وكان قد فاز المصارعون الايرانيون بويا دادمرز وايمان محمدي وناصر علي زاده بنهائي في اوزان 55 و63 و78كغ على الميدالية الذهبية، وأمين كافياني نجاد في وزن 77 على الميدالية الفضية في بطولة آسيا للمصارعة الرومانية بعد التغلب على خصهم.

وبعد فوز المصارع، بويا دادمرز، في المباراة النهائية لوزن 55 كجم والفوز بالميدالية الذهبية لهذا الوزن في البطولة الآسيوية، أقيمت المباراة النهائية الثانية بين المصارع الايراني، إيمان محمدي والمصارع الاوزبكي، شرموخامد شريبانوف.

وان إيمان محمدي، الذي كان قد تمكن من التغلب على شقيقه عارف محمدي للمشاركة في البطولة الآسيوية، بعد الاستراحة في الجولة الأولى من المنافسات، تجاوز حاجز المصارع الهندي نيراج والكوري جين سيوبسونغ وأصبح متأهلاً للنهائي.

وبدأ المعركة النهائية ضد شاريبيانوف الأوزبكي بقوة، وفي الوقت الأول من المباراة حصل على نقطتين من خصمه، ثم أظهر تفوقه عليه بالحصول على 4 نقاط أخرى لينهي الوقت الأول بنتيجة 6-0 و في بداية الوقت الثاني حصل هذا المصارع على ثلاثة نقاط اضافية وبذلك تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية بنتيجة مثالية 9-0.

وكذلك فاز المصارع الايراني ناصر علي زاده بنهائي وزن 87 كجم على خصمه الكازاخستاني،نورسلطان تورسينوف بنتيجة 9-0 ن وأحرزت الذهبية الثالثة للفريق الايراني ضمن هذه المنافسات.

ويذكر ان المصارع الايراني، أمين كافياني نجاد، لن يحضر المباراة النهائي لوزن 77 كغ مع المصارع الاوزبكي أكزهول محمودوف بسبب الإصابة ويحصل لذلك على الميدالية الفضية، ولكن المصارع الإيراني، أمين ميرزراده سينافس مع خصمه في المباراة النهائية.

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