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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٥٤ ص

المقداد يلتقي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له

المقداد يلتقي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له

التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي والوفد المرافق في مبنى الوزارة بسوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي والوفد المرافق في مبنى الوزارة بسوريا.

يتبع…

رمز الخبر 1946737

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