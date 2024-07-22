معاون رئيس أركان الجيش العراقي للتدريب يصل إلى إيران على رأس وفد عسكري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الفريق الركن حامد محمد كمر، الذي وصل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس وفد عسكري مكون من سبعة أعضاء، رئيس جامعة الدفاع الوطني إسماعيل أحمدي المقدم خلال زيارة لجامعة الدفاع الوطني.

وفي هذا اللقاء، قال الفريق الركن حامد في اشارة الى اهتمام الجيش العراقي بتطوير العلاقات العلمية والتعليمية والبحثية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية : نأمل أن تكون الأمة والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية،منسجمة مع الأمة والقوات المسلحة العراقية. كما هو الحال في أزمة العراق والحرب ضد داعش، لذلك عليهم أيضًا مساعدة هذا البلد في تدريب القوات المسلحة العراقية.

كما رحب العميد إسماعيل أحمدي مقدم به الفريق الركن حامد محمد كمر وبرفاقه العسكريين، وقال: إن جامعة الدفاع الوطني مستعدة لتقديم التعاون العلمي والبحثي على المستوى الاستراتيجي مع دولة العراق الشقيقة والمسلمة.

وأضاف رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني: "نحن على استعداد لتقديم دورات الدفاع الوطني الاستراتيجي والدكتوراه لجميع الدول المجاورة والإسلامية باستخدام أساتذتنا الأكثر خبرة". واستمراراً لهذه الزيارة التقى أيضاً الفريق الركن حامد محمد كمر والوفد المرافق برئيس مدرسة "داعا" العالمية واطلعوا على عناوين الدورات ونوعية الفصول المقامة وزاروا المرافق والتجهيزات وكذلك سكن الطلاب الأجانب بجامعة الدفاع الوطني.

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