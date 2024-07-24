الفريق العلمي للطلاب الإيرانيين یتألق في أولمبياد الاختراع العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إشارة إلى الأولمبياد العالمي للاختراعات والابتكارات 2024 الذي أقیم في كوريا الجنوبية على مدى يومي 23 و24 يوليو، قال المشرف على الفريق العلمي للطلاب الإيرانيين "مهدي رشيدي جهان" : "لقد شارك في هذا الأولمبياد 634 فريقا من 25 دولة".

وأوضح: "الفريق الإيراني المكون من أمير محمد كاظميان وأرمين توحيد أصل، فاز بالميدالية الذهبية في مجال الميكاترونكس، كما حصد الفريق الايراني الاخر الذي ضم كلا من أرين عسكري وأرشان حاج مالي الذهبية الثانية في مجال الهندسة الطبية والجائزة الخاصة لهذه المسابقة".

/انتهى/