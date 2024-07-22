"آب دوغ خیار"؛ وجبة خفيفة ايرانية باردة لذيذة جدا لفصل الصيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان واحدة من أفضل الطرق للبقاء باردًا خلال فصل الصيف هي تناول الوجبة الخفية الايرانية الخاصة الذيذة المسماة بالفارسية بـ"آب دوغ خيار" التي يمكن تحضيرها من مكونات بسيطة وطبيعية وصحية، خلال 15 دقيقة فقط.

يشمل الزبادي جزءًا كبيرًا من المطبخ الايراني والمتوسطي الذي يحب الإيرانيون إضافته إلى وجباتهم مثل الزبادي المنزلي الصنع وصلصة الزبادي بالخيار.

يساعد الزبادي (خصوصًا العادي) الجسم على التبريد في أيام الصيف الحارة، وكذلك الخيار، وقد كان هذا المزيج محبوبًا منذ فترة طويلة وصنعه الكثيرون حول العالم بما في ذلك الأتراك مع كاسيك واليونانيون مع تزاتزيكي.

آب دوغ خيار؛ شوربة باردة تقليدية منعشة لفصل الصيف

يشير كلمة "دوغ" في هذا الطعام إلى اللبن الذي يأتي من عملية مخض زبدة الزبادي، ولكن غالبًا ما يتم تحضير هذا الطبق بمزيج من الزبادي والماء. هنا، يتم مزج اللبن الكريمي المنعش مع الزبادي العادي للحصول على شوربة ذو قوام إضافي. يتم بعد ذلك إضافة مجموعة من المكونات الباردة والمقرمشة والحلوة والمالحة إلى الطعام، بالاضافة الى التوابل للحصول على وجبة منعشة ومرضية.

يحتوي طبق الزبادي هذا أيضًا على الخيار والشبت والنعناع والزبيب والجوز وبتلات الورد ويمكن تخفيفه بالماء أو مكعبات الثلج.

إنه طبق عطري للغاية ولذيذ وصحي وغني بالبروتين مما يجعله خيارًا رائعًا للنباتيين. تضيف الزبيب لمسة من الحلاوة الطبيعية ويضيف الجوز قرمشة.

مكونات:

الزبادي العادي: الزبادي الفارسي هو بطبيعة الحال أكثر حامضة من الزبادي الذي تجده في محلات البقالة العادية. يمكنك صنع الزبادي الخاص بك أو استخدامه في المتجر.

الخيار: يمكنك استخدام الخيار العادي أو الإنجليزي، فقط تأكد من إزالة البذور.

الزبيب: عادة ما يتم استخدام الزبيب الأحمر الداكن ولكن يمكنك استخدام الزبيب الأخضر.

الجوز: يمكنك استبداله بالفستق أو البقان المفروم إذا لم يتوفر لديك الجوز.

الأعشاب والملح والفلفل: عائلتي تفضل مزيجاً من الشبت والنعناع، ولكن يمكنك استخدام أحدهما أو الآخر حصراً. يمكنك استخدام الأعشاب الطازجة أو المجففة.

بتلات الورد المجفف وماء الورد: هذا اختياري. توفر بتلات الورد لونًا ورائحة خفيفة جدًا. ماء الورد يوفر المزيد من الرائحة.

مكعبات الثلج أو الماء البارد: يمكنك جعله سميكًا أو مخففًا، حسب تفضيلاتك وسمك الزبادي الذي تستخدمه.

لأكل "آب دوغ خيار"، يمكننا أن نمزق الخبز في الوعاء وننقعه لبضع دقائق. ثم استمتع بشوربة الزبادي البارد بالملعقة. تحتوي كل ملعقة على القليل من الزبادي والجوز والزبيب والأعشاب والخبز.

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