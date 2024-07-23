بزشكيان: خطوتنا الأولى هي تشكيل حكومة تكون رمزا للوحدة الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كتب مسعود بزشكيان على شبكة التواصل الاجتماعي X: خطوتنا الأولى هي تشكيل حكومة تكون رمزا للوحدة الوطنية، ولنؤمن أن البلاد لا تحكمه جماعة أو فئة أو فصيل.



وأضاف: يجب أن نختار حكومة مكونة من خبراء وذوي خبرة يتمتعون بالنزاهة والصدق ونتشاور مع مختلف الفصائل، ونسير جميعاً نحو تحقيق كرامة وقوة البلاد وفق خطط التنمية الوطنية ووثيقة افق التطوير والسياسات العامة لقائد الثورة.