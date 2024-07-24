بزشكيان: التواصل مع العالم ضروري للبلاد، لكنه لن نخضع امام املاءات القوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشيكيان مع أعضاء الجمعية العامة لجبهة الإصلاح الإيرانية مساء الامس الثلاثاء.

وفي هذا اللقاء، أشار بزشكيان إلى الفهم الخاطئ عن بعض تصريحاته امام البرلمان يوم الاحد وقال: "لقد قلت في البرلمان أن الحركات في الخارج لم ترغب أن يشارك الشعب في الانتخابات، لكن الشعب بحضوره في الانتخابات أحبط محاولات هذه الحركات"، مبينا: "انني لم أقصد الأشخاص الذين لم يشاركوا في الانتخابات، وتصريحاتي أسيء فهمها، وبل الذين لم يشاركوا في الانتخابات هم أيضاً شعبنا".

وشدد على ضرورة التواصل مع العالم على أساس مبدأ الاحترام المتبادل، وقال: "أولا، علينا أن نتكاتف ونحل الخلافات الداخلية، ومن ثم نتواصل مع جيراننا والدول الأخرى...لن يكون هكذا ليملوا علينا شيئا بقوة فنحن نخضع امامهم، بل الشعب الايراني احرار والاحرار لن يركعوا امام القوة والظلم".

واستطرد الرئيس المنتخب بقوله: "أنه لا يحق لنا أن نتجاهل حقوق بعض الأشخاص أو الجماعات في البلاد"، وأضاف: "لايمكن ان تحكم فتة خاصة على كل شيء وتفرض ميولها الخاصة على الاخرين".

وأشار بزشكيان الى مخطات الأعداء لتقسيم ايران، وقال: "الاعداء يريدون تقسيم بلادنا، وإذا نجحوا في ذلك، فسيفعلون ما يريدون"، مؤكدا: "ان إيران هي لكل أبناءها وعلينا أن نستخدم قدرات جميع الإيرانيين".

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