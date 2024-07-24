مصادر تكشف عن تطورات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه تستمر الجهود للتوصل إلى اتفاق منذ أشهر واكتسبت زخما متجددا في أواخر مايو/ أيار بعد أن وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاصيل خطة لإعادة الرهائن إلى إسرائيل ووضع نهاية للحرب في نهاية المطاف، حسب ما كشفت المصادر لـ CNN.

والآن، بينما يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لإلقاء خطاب مهم أمام الكونغرس، الأربعاء، والاجتماع مع بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس، الخميس، يقول مسؤولون الأمريكيون إن التوصل إلى اتفاق نهائي أصبح في متناول اليد، وبالنسبة لعائلات الرهائن المحتجزين منذ أكثر من 9 أشهر في غزة، ليس هناك وقت للانتظار.

وقال بايدن، الاثنين، إنه يعتقد أن الأطراف المختلفة كانت "على وشك أن تكون قادرة" على التوصل إلى اتفاق، وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إنهم "داخل خط العشر ياردات ويتجهون نحو خط الهدف للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وإعادة الرهائن، ووضعنا على مسار أفضل لمحاولة بناء سلام دائم".

ويصر المسؤولون الأمريكيون على أن إسرائيل و"حماس" اتفقتا على الإطار العام للصفقة، لكن التفاصيل والجوانب الفنية الحاسمة بحاجة إلى التوافق عليها.

ويقود وسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على تلك التفاصيل.

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