الرئيس الايراني المنتخب يلتقي جمع من العلماء ورجال الدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجموعة من رجال الدين والعلماء التقوا وتحدثوا مع الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان في مقر رئاسية الجمهورية.

وفي هذا اللقاء أبدى مجموعة من رجال الدين آراءهم حول أهم برامج الحكومة الرابعة عشرة.