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٢٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٣٥ م

الرئيس الايراني المنتخب يلتقي جمع من العلماء ورجال الدين

الرئيس الايراني المنتخب يلتقي جمع من العلماء ورجال الدين

التقى مجموعة من رجال الدين والعلماء وتحدثوا مع الرئيس الايراني المنتخب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجموعة من رجال الدين والعلماء التقوا وتحدثوا مع الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان في مقر رئاسية الجمهورية.

وفي هذا اللقاء أبدى مجموعة من رجال الدين آراءهم حول أهم برامج الحكومة الرابعة عشرة.

رمز الخبر 1946826

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