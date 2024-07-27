حجة الإسلام طيبي فر: مسيرة الأربعين تعتبر أكبر عملية ردع في العالم ضد مؤامرات أعداء الإسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام طيبي فر في إشارة إلى استعداد المسلمين للمشاركة بحماس في مراسم زيارة الأربعين الحسيني: إن موكب الأربعين العظيم في النظام المقدس للجمهورية الإسلامية أصبح مزدهرًا لدرجة أنه اليوم يعتبر أكبر عملية ردع في العالم ضد مؤامرات أعداء الإسلام.

وفي إشارة إلى محبة المسلمين لأهل البيت (ع)، أضاف مساعد ممثل قائد الثورة في حرس الثورة الإسلامية، ان مدرسة الحسين بن علي (ع) فيها تعاليم كثيرة ترشدنا إلى طريق الحرية والطريق الصحيح.

وأضاف حجة الإسلام طيبي فر: إن الناس يظهرون كل عام بحضورهم الحماسي في مراسم الأربعين أنهم كلما زادوا على هذا الطريق المشرق المبارك كلما اقتربوا من أهداف أبي عبد الله الحسين (ع). لذلك، نرى كل عام أن مراسم الأربعين الحسيني تقام بشكل أكثر روعة مما كان عليه في السنوات السابقة.

واعتبر طيبي فر أن مسيرة الأربعين هي مناورة عالمية للإسلام ضد الاستكبار العالمي.

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