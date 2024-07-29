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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٢ ص

كنعاني يهنئ فوز مادورو في الانتخابات الفنزويلية

كنعاني يهنئ فوز مادورو في الانتخابات الفنزويلية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجدد دعمها وتضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية من أجل دفع برامج التنمية الوطنية وتعزيز التعاون الثنائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنا ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية على منصة اكس، شعب وحكومة فنزويلا، وكذلك الرئيس المنتخب للشعب الفنزويلي، على اجراء الانتخابات بنجاح في فنزويلا. لإن هذه الانتخابات، أجريت رغم بعض التهديدات والعقوبات القاسية وغير العادلة المفروضة على فنزويلا، بمشاركة شعبية وبإشراف مئات المراقبين الدوليين من الدول والمؤسسات والمنظمات.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجدد مستوى دعمها وتضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية من أجل دفع برامج التنمية الوطنية وتعزيز التعاون الثنائي.

/انتهى/

رمز الخبر 1946948

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