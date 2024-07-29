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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٥٩ م

شهيدان وجرحى في هجوم إسرائيلي بمسيرة على جنوب لبنان

شهيدان وجرحى في هجوم إسرائيلي بمسيرة على جنوب لبنان

قال الدفاع المدني اللبناني، اليوم الاثنين، إن شخصين استشهدا وأصيب 3 آخرون، بينهم طفل، في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة قرب بلدة شقرا في جنوب لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لم يذكر الدفاع المدني اللبناني ما إذا كان الشهداء من المدنيين أو المسلحين.

وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت، صباح اليوم الإثنين، دراجة نارية بين ميس الجبل وشقرا جنوبي لبنان.

وهذا هو أول هجوم إسرائيلي على لبنان يسقط شهداء منذ ما قالت "إسرائيل" إنه هجوم صاروخي نفذه حزب الله يوم السبت وأسفر عن مقتل 12 في هضبة الجولان التي تحتلها "إسرائيل".

وينفي حزب الله تورطه في ذلك الهجوم.

وفجر اليوم، شنت "إسرائيل" غارة على منزل في بلدة مركبا من دون إصابات، كما قصفت بلدة عيترون بجنوب لبنان في وقت سابق.

/انتهى/

رمز الخبر 1946954

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