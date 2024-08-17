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١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٢١ ص

استشهاد 6 أشخاص بغارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان

استشهاد 6 أشخاص بغارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على وادي الكفور بقضاء النبطية جنوبي البلاد فجر اليوم السبت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سبقت هذه الغارة سلسلة من الغارات الإسرائيلية في الساعات الماضية، أدت إحداها إلى استشهاد شخص في بلدة عيترون جنوبي لبنان، وقد نعاه حزب الله بصفته أحد مقاتليه.

وارتفع بذلك عدد شهداء حزب الله إلى 412 منذ بدء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أمس الجمعة باندلاع حريق هائل في سهل مرجعيون جراء سقوط قذيفة ضوئية إسرائيلية قبالة مستوطنة المطلة، في حين أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات كفركلا ويارون ودير سريان والطيبة.

ومن جانبه، أعلن حزب الله، الجمعة، أنه شن عدة هجمات على مواقع إسرائيلية، إحداها بمسيّرات انقضاضية على مقر كتائب المدرعات في ثكنة راوية قرب الحدود.

/انتهى/

رمز الخبر 1947554

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