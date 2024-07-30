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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٣٠ ص

بزشکیان:يجب أن ينتهي الظلم علی المسلمین بتعاون الدول الإسلامية

بزشکیان:يجب أن ينتهي الظلم علی المسلمین بتعاون الدول الإسلامية

شدد رئیس الجمهوریة "مسعود بزشکیان" خلال لقائه المتحدث الرسمي لحرکة أنصار الله اليمنية "محمد عبدالسلام"، يجب أن ينتهي الظلم علی المسلمین بتضافر وتعاون الدول الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب مسعود بزشکیان خلال لقائه مع عبدالسلام اليوم الثلاثاء، عن امله في إنهاء الظلم علی المسلمین في ظل تضافر وتعاون جميع الدول الإسلامية.

ويزور عبدالسلام ايران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد.

ويشار الى انه ستقام اليوم عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طهران مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان، الرئيس التاسع للجمهورية الاسلامية الايرانية، بحضور مسؤولين وطنيين وعسكريين ومسؤولين اجانب ووفود من 86 دولة في القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي.

/انتهى/

رمز الخبر 1946979

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