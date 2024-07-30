بزشكيان: تعزيز العلاقات مع دول الجوار والمنطقة يعتبر من أولويات الحكومة الجديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مسعود بزشكيان صباح الثلاثاء رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه الذي زار طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني، وقال: تعزيز التفاعلات والعلاقات مع دول الجوار والمنطقة هو أولوية السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والحكومة الرابعة عشرة.

واعتبر الرئيس تطور العلاقات بين البلدين معادلة مربحة للجانبين، ليس فقط لطهران وتبليسي، بل للمنطقة بأكملها، وأضاف: إيران، مثل جورجيا، عازمة على تفعيل مختلف القدرات والتعاون المتبادل في المنطقة.

وفي هذا اللقاء، هنأ رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه الشعب أيضًا على انتخاب الدكتور بزشكيان وتمنى له النجاح في طريق التنمية والتقدم في إيران. مضيفا: تلعب إيران دورًا مهمًا وبناءً في المنطقة ونحن سعداء للغاية بأن الأجواء الودية تسود العلاقات بين البلدين.

واشار إلى أن كلا البلدين لديهما دافع كبير لتعزيز التفاعلات مع بعضهما البعض، وأكد رئيس وزراء جورجيا على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي من أجل زيادة تعزيز العلاقات السياسية مضيفا: نحن سعداء بأن العلاقات بين البلدين تمضي قدمًا في مختلف المجالات والتفاعلات وتتزايد العلاقات العامة والتعاون بين القطاعين الخاصين في إيران وجورجيا يوما بعد يوم.

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