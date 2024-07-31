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٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٤٩ م

قطر تدين اغتيال إسماعيل هنية في عملية ارهابية في طهران

قطر تدين اغتيال إسماعيل هنية في عملية ارهابية في طهران

أدانت دولة قطر "بأشد العبارات" اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في العاصمة الإيرانية طهران، وعدّته "جريمة شنيعة وتصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي والإنساني".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية في حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن الدوحة تؤكد أن "عملية الاغتيال هذه والسلوك الإسرائيلي المستهتر باستهداف المدنيين المستمر في غزة من شأنهما الإفضاء إلى انزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى وتقويض فرص السلام".

وجددت قطر موقفها "الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، مهما كانت الدوافع والأسباب".

وعبرت قطر عن تعازيها "قيادة وشعبا لذوي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومرافقه الشخصي ودولة فلسطين وشعبها الشقيق".

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد المقصود ضد المدنيين في غزة، في كل مرحلة من مراحل التفاوض، يدفع إلى التساؤل: كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه في الوقت ذاته؟".

/انتهى/

رمز الخبر 1947023

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