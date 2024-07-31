قائد الثورة: إسرائيل مهدت الطريق للعقاب القاسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) عقب استشهاد المجاهد الكبير القائد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في رسالة عن تعازيه باستشهاد هذا القائد والمجاهد البارز للأمة الإسلامية وجبهة المقاومة وأمة فلسطين الأبية.

وتابع سماحة قائد الثورة الإسلامية، انتقل القائد المجاهد الفلسطيني الشجاع والبارز السيد إسماعيل هنية إلى جوار ربه فجر الليلة الماضية، وخيم الحزن على جبهة المقاومة . لقد استهدف الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي ضيفنا العزيز في بيتنا وأفجعنا مما أدى إلى استشهاده، لكنه مهد لنفسه أيضاً عقاباً قاسياً.

واضاف سماحة القائد لقد عاش الشهيد هنية حياته الثمينة لسنوات عديدة في ساحة معركة شريفة واستعد للشهادة وضحى بأولاده وشعبه في هذا الطريق ولم يكن يخشى أن يصبح شهيدًا في سبيل الله وإنقاذ عباد الله، ونحن نعتبر من واجبنا الثأر لدمائه لان استشهد في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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