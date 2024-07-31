ولايتي: الكيان الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا لاغتيال اسماعيل هنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب علي أكبر ولايتي، عن التهنئة والتعزية لحركة حماس والمقاومة الإسلامية الفلسطينية، وشعب فلسطين الشجاع وكافة مناضلي جبهة المقاومة، باستشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأكد: أن الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا لارتكابهم هذه الجريمة الجبانة.

وقال ان الشهيد إسماعيل هنية أحد القادة والمناضلين البارزين الذين لهم تاريخ في المقاومة الإسلامية في فلسطين، والذي قدم خلال كل سنوات النضال أثمن ما لديه في قضية فلسطين وتحرير القدس الشريف والقتال ضد الصهاينة. ومن الحسابات الخاطئة أن يتصور الكيان الصهيوني أنه باغتيال قادة المقاومة الإسلامية يمكنه أن ينقذ نفسه من الظروف الصعبة والحرجة للغاية والتهديدات الوجودية التي يجد نفسه فيها.

وليعلم العدو المجرم المتعطش للدماء للصهيونية وداعميها الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، أن اغتيال هذا الأخ المجاهد لن يسبب أي خلل في العزيمة الحديدية والمقاومة الإسلامية وحماس والجهاد الإسلامي وغيرها من المقاومة الفلسطينية لمحاربة الكيان الصهيوني الإجرامي والإرهابي؛ إن دماء الشهيد هنية الطاهرة تخلق المئات من أمثال هنية، وتضاعف المقاومة ضد تمرد الصهاينة.

إن العدو المجرم والجبان، الذي لم يتمكن من تحقيق أي من أهدافه في ساحة المعركة غير المتكافئة، ينوي تحويل إخفاقات الميدان إلى نجاح بأعمال جبانة وإرهابية، في حين أن هذه الأعمال ليس لها أي قيمة عسكرية.

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