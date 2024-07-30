مسعود بزشكيان يؤدي اليمين الدستوري رئيسا للجمهورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، ادى اليمين الدستوري، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الضيوف الاقليميين والدوليين.

وأكد بزشكيان في القسم الذي تلاه أمام رئيس السلطة القضائية انه سيكون حارسا للاسلام ونظام الجمهورية الاسلامية ودستورها.

وحضر مراسم اداء اليمين الدستورية كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية ومئات الوفود من العديد من دول العالم وتغطية إعلامية محلية وأجنبية واسعة.

وتسلم الرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان يوم الأحد 28/7/2024، حكم التنصيب للدورة الرابعة عشرة لرئاسة الجمهورية الاسلامية من قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.