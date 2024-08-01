فی الیوم الـ300 من العدوان.. حصیلة الشهداء فی غزة تصل إلى 39480 شهیداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه البري والبحري والجوي المتواصل لليوم الـ300 على التوالي، مرتكباً مزيداً من المجازر بحق المدنيين في أنحاء القطاع كافة، ما يسفر عن المزيد من الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، إلى 39480 شهيداً، و91128 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما أوضحت الوزارة أنّ قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرتا عن استشهاد 35 مواطناً وإصابة 55 آخرين.

وأشارت إلى أنّ آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي مدينة غزة، استُشهد مواطن وأصيب عدد آخر بجروح، من جراء قصف الاحتلال عدداً من المواطنين في محيط دوار الكويت جنوبي المدينة.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي "الأباتشي" النيران على عدة مواقع غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال الرصاص تجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي والمصدر وسط القطاع.

وفي ساعات مبكرة من فجر اليوم، استُشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح مختلفة بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية قرب مدخل مخيم المغازي.

كذلك، أفاد مراسل الميادين بإطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها شرقي مخيم المغازي، وبقصف مدفعي إسرائيلي استهدف شمالي شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشار إلى استشهاد 5 شهداء في استهداف الاحتلال منزلاً في شارع عشرين وسط مخيم النصيرات شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام محلية بأنّ الاحتلال أفرج عن 15 معتقلاً عبر حاجز "كيسوفيم" العسكري، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.