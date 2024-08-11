حكومة الاحتلال تجدد حظر شبكة الميادين الإعلامية وتصادق على مصادرة معداتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الإعلام الإسرائيلي، إنّ وزير الاتصالات عمل على إصدار قرار جديد عن الحكومة بعد إصدار "وجهة نظر مهنية"، من جهاتٍ أمنية وموافقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وافقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح وزير الاتصالات بخصوص تجديد حظر قناة الميادين. ووفقاً للقرار، تم إصدار أوامر بمصادرة المعدات الخاصة بالقناة وحجب مواقع الإنترنت التابعة لها.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، صادق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، على إيقاف عمل شبكة الميادين الإعلامية في فلسطين المحتلّة، وجاء الحظر بعد بيانٍ مشترك لوزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، أرجع سبب الحظر كون أنّ الميادين تضرّ بـ"أمن إسرائيل".

وتأتي القرارات الإسرائيلية بحقّ شبكة الميادين في ظلّ مواصلتها لتغطية ملحمة "طوفان الأقصى" منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وحتى اليوم، في قطاع غزّة، والضفة الغربية، والقدس المحتلة.

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