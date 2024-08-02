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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٢١ م

الصين تنجح في إطلاق قمر صناعي لخدمات الإنترنت

الصين تنجح في إطلاق قمر صناعي لخدمات الإنترنت

نجحت الصين في إطلاق قمر صناعي إلى مدار الأرض المرتفع، مهمته تقديم خدمات الإنترنت للمستخدمين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت بذلك المؤسسة الصينية للعلم والتقنيات الجوفضائية التي قالت في صفحتها على شبكة WeChat الاجتماعية الصينية إن القمر الصناعي أطلق الساعة 21.14 يوم 1 أغسطس، بتوقيت بكين (الساعة 16.14 بتوقيت موسكو) من مطار "سيجان" الفضائي بمحافظة سجوان بواسطة صاروخ CZ-3B، وهو الإطلاق الـ529 لصاروخ من هذا النوع.

يذكر أن CZ-3B/E هو صاروخ ثلاثي المراحل، بقطر 4.2 م وطول 56.3 م. وبمقدوره إطلاق 12 طنا من الحمولة المفيدة إلى مدار الأرض المنخفض و5.5 طن إلى المدار الثابت المرتفع.

والجدير بالذكر أن الصين أطلقت 63 جهازا فضائيا عام 2023، ويتوقع أن يصل هذا العدد عام 2024 إلى 100 جهاز فضائي.

/انتهى/

رمز الخبر 1947092

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