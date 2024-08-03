سفير اليمن في إيران: جبهة المقاومة تجهز معداتها لهجوم شامل ضد إسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم الديلمي سفير اليمن لدى إيران: “إن الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية مثل زيادة التوتر في الحديدة واغتيال الشهيد سيد فؤاد شكر والهجوم على القواعد العراقية واغتيال الشهيد هنية، في الواقع، نقل المعركة إلى نقطة أخرى. بعد هذه الأحداث الأخيرة يجب أن نعلم أننا في حرب شاملة وسنتعامل معها على هذا الأساس. أنا متأكد من أن محور المقاومة جاهز لهذه التغييرات الميدانية الجديدة، والآن حان الوقت لتجميع إنجازاتنا معًا حتى نتمكن من الرد على هذه الجرائم.

وتابع: الأحداث بلغت ذروتها قبل أسبوعين باغتيال الشهيد هنية. الكيان الصهيوني لديه تقديرات خاطئة، رغم أن وسائل الإعلام تقول لنا دائما أن إسرائيل وأمريكا تخططان بشكل جيد، لكن في الماضي أثبتت الوقائع أنهم في منتهى الغباء، كما أثبتت الاعتداءات في الأيام العشرة الأخيرة أن وجهات نظرهم مخطئة تماما. مهمتنا هي الاقتراب من بعضنا البعض في محور المقاومة. ومع هجومه الأخير في العديد من المجالات، بدا الكيان الصهيوني يعتقد أننا لا نرد، ولكن يجب علينا الرد. لقد كان فهمه أنه إذا تم تقديم إجابة، فستكون إجابة رمزية ولن تكون حازمة، لكن علينا أن نثبت أنه أخطأ في حساباته مرة أخرى. وكما قال سماحة الإمام الخامنئي، فإن الكيان الصهيوني سيتلقى رداً مؤلماً.

وفي إشارة إلى اغتيال الشهيد هنية، أضاف الديلمي: إن هذا الاغتيال تم بعد حضور نتنياهو الكونغرس الأميركي، لأنه حصل في هذا الكونغرس على الدعم اللازم من الولايات المتحدة. ويجب علينا الرد على هذه الهجمات لتغيير قواعد الصراع. هذه هي الفرصة المتاحة لنا، لأن العدو في أضعف حالاته وفي خوفه. أمريكا لا تقف إلى جانب الكيان الصهيوني بقدر ما تعتقد، يجب مهاجمة إسرائيل، وبعد تدخل أمريكا يجب أن تتلقى قواعدها ضربة موجعة. قد تكون هذه المهمة صعبة، لكنها مقدسة. لقد رفعنا علمنا منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى. لقد هاجمنا السفن الأمريكية، لكنهم لم يتمكنوا من الوقوف ضد اليمن فقط، فكيف يمكنهم الوقوف ضد محور المقاومة بأكمله؟

وأشار سفير اليمن في إيران: نحن نثق بالله ولدينا الخبرة. أمريكا قوية فقط في أذهان البعض، لكننا بفضل الله هزمناهم. عندما هاجمت جمهورية إيران الإسلامية إسرائيل في عملية "الوعد الصادق"، ماذا كان ردهم غير الفرار؟ ولم تكن لديهم الشجاعة للرد على إيران؛ لذلك يجب أن نتوكل على الله ونقاوم ونصمد، لأن العدو ضعيف. أولئك الذين لديهم الشرف يقفون. نحن أمة الامام الحسين (ع) ونحن على محور الحق وعلينا أن نقف. لقد سحقنا هيبة العدو، كما أشار السيد حسن نصر الله وبدر الدين الحوثي والإمام الخامنئي (مد ظله العالي)، وهذا المحور على وشك النصر، ونحن على يقين بأننا سننتصر. عملية طوفان الأقصى كسرت هيبة إسرائيل. ورغم خوض اليمن حرباً مع السعودية لمدة 8 سنوات، إلا أنه انتصر في المعركة مع إسرائيل وأمريكا.

وأشار: إخواننا العراقيون المجاهدون طردوا أمريكا من العراق، نتوكل على الله ونتحرك. ونؤمن بأن الله قد اختارنا لهذه المهمة.

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