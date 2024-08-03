السفارة الإيرانية في سويسرا تنفي نشر الرسالة المزيفة المنسوبة اليها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في برن نشر الرسالة المنسوبة إلى هذا المكتب التمثيلي في الفضاء الإلكتروني.

وجاء في إعلان سفارة بلادنا في برن ما يلي: بعد نشر صورة لرسالة منسوبة إلى سفير جمهورية إيران الإسلامية في الفضاء الإلكتروني، تفيد بأن إرسال مثل هذه الرسالة كذب وأن الصورة المذكورة مزورة، والتي يمكن مقارنتها بموقع السفارة وبعض الأخطاء الصارخة الأخرى تثبت بسهولة أنها مزيفة. لذلك تحتفظ هذه السفارة بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المزور أو المزورين.

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