  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:١٤ م

السفارة الإيرانية في سويسرا تنفي نشر الرسالة المزيفة المنسوبة اليها

السفارة الإيرانية في سويسرا تنفي نشر الرسالة المزيفة المنسوبة اليها

نفت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في برن نشر الرسالة المنسوبة إلى هذه الممثلية في الفضاء الإلكتروني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في برن نشر الرسالة المنسوبة إلى هذا المكتب التمثيلي في الفضاء الإلكتروني.

وجاء في إعلان سفارة بلادنا في برن ما يلي: بعد نشر صورة لرسالة منسوبة إلى سفير جمهورية إيران الإسلامية في الفضاء الإلكتروني، تفيد بأن إرسال مثل هذه الرسالة كذب وأن الصورة المذكورة مزورة، والتي يمكن مقارنتها بموقع السفارة وبعض الأخطاء الصارخة الأخرى تثبت بسهولة أنها مزيفة. لذلك تحتفظ هذه السفارة بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المزور أو المزورين.

/انتهى/

رمز الخبر 1947120

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات