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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٢٥ ص

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ على مستوطنة بيت هلل لأول مرة

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ على مستوطنة بيت هلل لأول مرة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، قصف مستوطنة "بيت هلل" شمالي إسرائيل لأول مرة بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حزب الله في بيان له: " أدخلت ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية على جدول نيرانها ‏المستعمرة الجديدة بيت هلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وأضاف البيان أن ذلك يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين".

ومن جانب آخر، أوضح مصدر ميداني، أن "حزب الله اللبناني أطلق رشقة صواريخ تجاوزت 50 صاروخًا باتجاه مواقع لجيش الإحتلال مقابل القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية الجنوبية".

/انتهى/

رمز الخبر 1947138

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