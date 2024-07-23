للمرة الأولى.. حزب الله يستهدف مستعمرة "تسوريال" بصواريخ "الكاتيوشا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيليين إثنين بجروح من جرّاء سقوط صواريخ في "تسوريال" شمالي "إسرائيل"، في حين أشار موقع "والا" الإسرائيلي إلى أنّ صواريخاً من لبنان وصلت إلى "تسوريال" الأمر الذي أدّى إلى تضرر مبنىً من جراء صواريخ حزب الله.

وكان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أكد في الـ17 من تموز/يوليو الحالي، في مناسبة إحياء العاشر من محرّم، أنّ "التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستوطنات جديدة لم يتم استهدافها سابقاً".

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة أنّها استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي ‏في ‏مستعمرة "المنارة" بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابةً مباشرة، كردٍ على ‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة عيتا ‏الشعب جنوبي لبنان.

كذلك، نفّذ حزب الله عمليات أخرى، مستهدفاً مبانٍ يستخدمها جنود العدو في ‌‏مستعمرة "المطلة"، كردٍ على ‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة الخيام جنوبي لبنان.

/انتهى/