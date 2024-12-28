3 لاعبين أولمبيين إيرانيين یشارکون في كأس آسيا لتنس الطاولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن الاتحاد الآسيوي لتنس الطاولة، فاز ثلاثة من لاعبي كرة الطاولة الوطنيين الإيرانيين بحصة كأس آسيا وسيشاركون كممثلين لإيران في واحدة من أرقى المسابقات في القارة القديمة.

نوشاد عالميان أول رياضي إيراني في التصنيف العالمي والمرتبة 49 عالميا، ونيما عالميان ثاني رياضي إيراني في التصنيف والمصنفة 151 عالميا، إلى جانب سيدة ندى شاهسواري كابتن منتخب بلادنا الوطني للسيدات نجحوا في الحصول على حصة في منافسات كأس آسيا وفي شهر فبراير من هذا العام سيتوجهون إلى الصين للمشاركة في هذه المسابقات.

وسيتم منح إجمالي 400 ألف دولار للرياضيين المشاركين في هذه المسابقة، وسيحصل بطل هذه المسابقة على 60 ألف دولار نقدًا، وسيحصل وصيف كأس آسيا على 30 ألف دولار نقدًا.

تقام بطولة كأس آسيا لتنس الطاولة في الفترة من 19 إلى 23 فبراير المقبل، وتستضيفها مدينة شنتشن الصينية.

/انتهى/