لاعب جودو طاجكستاني يرفض مصافحة منافسه الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خطف لاعب منتخب طاجكستان للجودو ،نور علي تيمومالي الأضواء في منافسات الجودو بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في باريس و ذلك بلقطة تضامنية مع الشعب الفلسطيني و تصدر عناوين الأخبار في أولمبياد باريس عندما رفض مصافحة خصمه الإسرائيلي فبعد فوزه علیه، ابتعد عن خصمه ورفع إصبعه وصاح "الله أكبر".

وواصل اللاعب مسيرته في منافسات الجودو قبل أن يهزم في مباراة الدور ربع النهائي أمام اللاعب الياباني هيفومي آبي بنتيجة 10-0، ويودع البطولة، مفسحاً المجال لمنافسه من أجل مواصلة مشواره في المسابقة العالمية، وينجح في الظفر بالميدالية الذهبية، بعد انتصاره في لقاء الدور النهائي على اللاعب البرازيلي ويليان ليما بالنتيجة نفسها.

يذكر أن مشاركة الرياضيين الإسرائيليين في أولمبياد باريس 2024 أثارت الكثير من الجدل نظراً إلى كسر جيش الاحتلال الهدنة الأولمبية التي تفرضها اللجنة الأولمبية الدولية في فترة الألعاب، ومواصلته قصفه العنيف والعشوائي على الأراضي الفلسطينية، تاركاً وراءه آلاف الشهداء، أغلبهم من النساء والأطفال.

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