خلال 305 يوم من العدوان.. إحصائية كارثية لحرب الإبادة الجماعية على غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المكتب أن قوات العدو الصهيوني ارتكبت (3,471) مجزرة، راح ضحيتها (49,653) شهيداً ومفقوداً، من بينهم (39,653) شهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما أصيب (91,535)، مبينا أن (69%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

وأوضحت الإحصائية أن (16,365) شهيداً هم من الأطفال، و (36) استشهدوا نتيجة المجاعة، (11,012) شهيدة من النساء، (885) شهيداً من الطواقم الطبية، (79) شهيداً من الدفاع المدني، (165) شهيداً من الصحفيين، كما أعدم العدو (107) علماء وأساتذة جامعات وباحثين.

ووثق المكتب إقامة كيان العدو (7) مقابر جماعية داخل المستشفيات، مشيرا إلى أنه تم انتشار (520) شهيداً من تلك المقابر.

وذكر أن (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، وأن (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، و(12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

ولفت إلى أن العدو ألقى (82,000) طن متفجرات على قطاع غزة المحاصر، وبلغت الخسائر الأولية المباشرة للعدوان على غزة (33) مليار دولار.

أدى العدوان إلى نزوح (2) مليون إنسان في قطاع غزة.

انتشار الأمراض والأوبئة

وبينت الإحصائية أن (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج، و (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج، و (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح، و (71,338) حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.

ولفتت إلى أن (60,000) سيدة حامل تقريبا مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية، و (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

وبشأن الاعتقالات أوضح المكتب أن كيان العدو اعتقل (5,000) من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، موثقا اعتقال (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية، و (36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

دمار البنية التحتية

واستهدف العدو (172) مركزاً للإيواء، ودمر (150,000) وحدة سكنية كلياً، و (80,000) وحدة سكنية دمرها العدو غير صالحة للسكن، و(200,000) وحدة سكنية دمرها العدو جزئياً.

كما دمر العدوان (198) مقراً حكومياً، و (120) مدرسة وجامعة دمرها بشكل كلي، و (332) مدرسة وجامعة دمرها العدو بشكل جزئي.

ودمر العدو (610) مساجد بشكل كلي، و (211) مسجدٍ تم تدميرها بشكل جزئي، كما استهدف العدو (3) كنائس.

وأخرج العدو (34) مستشفى و(68) مركزاً صحياً عن الخدمة، واستهدف العدو (162) مؤسسة صحية، (131) سيارة إسعاف، واستهدف (700) بئر مياه وأخرجها عن الخدمة.

ودمر (206) مواقع أثرية وتراثية، و(3,030) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء، و (34) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها.